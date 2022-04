André HEMA

Je suis à la DMP de la Communication nous sommes chargés de passer toutes les commandes de service ,de fournitures ,de mobilier, de prestations intellectuelles au profit du Ministère . A ce sujet nous devons vérifier les dossiers d'appel d'offre initiés par la Direction de l'Administration et des Finances pour assainir la concurrence.

professionnel dynamique et efficace, qualité relationnelle capacité d'analyse et de négociation

Faculté à travailler en équipe et à développer les coopérations, connaissances fines de l'environnement régional et des réseaux d'acteurs



Mes compétences :

J'ai égalelement été contractuel à la Direction gé

Générale de impots pour la mise en place de la TVA

spécialiste en passation des marchés