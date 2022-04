André HENRIQUES FERREIRA

Apprenti contrôleur de gestion dans un groupe industriel:

- Calcul et analyse des coûts ainsi que des écarts des frais généraux réels

- établissement de fiche de prix industriels

- Mise à jour des tarifs

- traitement des commandes et des appels d'offres

- Stage de comptabilité

- perfectionnement des outils informatiques



Mater 2 Professionnel Création et développement des entreprises, en apprentissage, en cours.

Toute ma formation a été faite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Habitué du monde du travail, j'ai vite été et souhaité être indépendant (financièrement) et ai donc du m'assumer seul.

Curieux et dynamique, cela n'a fait que renforcer ma capacité d'adaptation et m'a permis de connaître diverses structures dans des secteurs d'activité tout aussi différents.



Mes compétences :

autonome

Commercial

Contrôle de gestion

Contrôle de Gestion Projet

dynamique

Finance

Gestion Projet

Microsoft Office

Budgétisation

Reporting

Comptabilité