André HERZOG

Études, conseils et assistance opérationnelle en matière de gestion des ressources humaines

Audit de la fonction "personnel"

Définition d'une politique de développement des ressources humaines (recrutement, motivation, rémunération, planification, évaluation, contrôle, reconversion, formation, mobilité, etc.)



Études, conseils et assistance opérationnelle en matière de direction d'entreprise (politique, stratégie, planification), d'organisation, de structuration ou de contrôle du fonctionnement interne, de gestion, d'information ou de programmation, etc.

Audits, propositions et éventuellement accompagnement de la mise en oeuvre des propositions



Études, conseils et assistance opérationnelle en matière de gestion de la production (productivité, qualité, coûts, etc.)

Audit de la fonction "production"

Examen d'aspects spécifiques (organisation et optimisation de processus, gestion des stocks, contrôle des normes, étude des temps méthodologie, sécurité, logistique, etc.)