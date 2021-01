André HUYSENTRUIT

Bonjour,



Depuis Octobre 2017, je suis en poste chez MC2 Technologies, entreprise innovante de la région Nord. L'activité liée aux radio-fréquences m'a permis de reprendre contact avec mes anciennes activités de sécurité et sûreté. Mon rôle a cheval entre le technique et le commercial me permet de monter en compétences et me rapprocher de technologies mises au service de la sécurité active et passive.



Mes précédentes expériences m'ont amené à développer une véritable expertise dans le domaine de la sécurité : travail en hauteur, espace confiné, échafaudages, risques électriques , VCA, incendie, intrusion et vidéosurveillance.



Ce vécu m'a permis de développer un sens relationnel et commercial, de maîtriser les techniques de progression en situation a risques, d'effectuer des audits et des accompagnements en Europe et aux Etats Unis et d'acquérir une autonomie totale au niveau travail.



De Janvier 2013 à Decembre 2017, j'ai créé et animé la société SAFE qui m'a permet de proposer des solutions globales dans le domaine de la sécurité :

- Formation

- Audit, expertise et accompagnement

- Recherche de solutions techniques securitaires et vérification des éléments de la chaine de sécurité





Quelques exemples : formation Travaux en hauteur, travaux en espaces confinés ; Utilisation des differents produits antichute ; formation Montage, démontage et vérification échafaudages ; Risques électriques Formation VCA , en intra ou inter-entreprise dans le Nord de la France et le BENELUX .



Mes compétences :

Formateur

Expert technique

Audit sûreté/sécurité

Vérification EPI

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

implementation of lifelines and anchors

fire extinguishers

financial management

Partnership development

Overall management of the safety and security

Microsoft Office

Management Training

Health and Safety

Formation Management

Business Management