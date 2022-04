Andre IPPOLITO

Et oui, jr suis retraité et heureux. La dernière partie de ma vie professionnelle a été un véritable bonheur.

J'avais crée une petite agence de voyages de pêche et de chasse. Ce sont les grandes passions de ma vie. Cela m'a permis non seulement d'assouvir celles-ci mais surtout de voyager, de rencontrer des hommes formidables,

sachant que dans ce métier, il y a de nombreux "sans parole" voire malhonnêtes, en particulier du coté de la Namibie. Mais le bilan est totalement positif. Je connais 73 pays différents. Cette expérience est incomparable;. Amoureux des hommes et de leur environnement, j'ai été gâté. Je voudrais profiter de cette présentation pour dire que je n'oublierai jamais Jean Capiod, rédacteur en chef ce Connaissance de la chasse et de la pêche. Nous faisions beaucoup de "reportages" ensemble. Le dernier lui a été fatal.. Nous étions en Sierra Leone et le paludisme a été plus fort que lui. Haut les oeurs, si vous voulez voyager "hors normes", je peux vous aider à résoudre vos envies d'aventure.



Mes compétences :

Vente