André JAUNAY

Je suis un praticien éprouvé :

- du développement territorial, de la création et du développement des entreprises, du financement et de l'innovation

- du développement des quartiers en difficulté,

- de la conduite de projets complexes et ambitieux.

Je suis un innovateur, actuellement engagé à titre bénévole dans 2 chantiers :

- la promotion de la finance participative : je coordonne un programme national de sensibilisation,

- la diffusion internationale/ingénierie entrepreneuriat et développement territorial.



Mes compétences :

Développement territorial