Andre Joel TIENTCHEU

Toujours joyeux et patient tels sont mes qualités mais en ce qui concerne le travail je suis amicale , respectueux envers mes supérieurs , polyvalent et flexible à tous



Mes compétences :

Chargé de clientèle

Gestion financière et comptable

Gestion de la trésorerie et de la paie

Etablissement des comptes et élaboration du bilan

Conseil et gestion de la relation client

Analyse comptable et financière des opérations eff

Gestion des stocks suivant toutes les methodes d'e

Rapprochement bancaire

Participer aux inventaires et aux missions ponctue

Audit et controle interne

Enregistrement des écritures comptables