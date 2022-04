André Junior HERMANN

ANDRÉ PEINTURE DÉCORATION



Est une entreprise qui a été créée le 05 novembre 2001



par Mr & Mme HERMANN André Junior.



- J'exerce cette profession depuis 1983.



Je maîtrise :



la décoration faux bois et faux marbres, les patines,

les peintures et les ravalements avec revêtements de sols moquette, parquet,

la rénovation ou dans du neuf sur les murs : les tissus, les papiers peints, toiles de verre décoratives,

les travaux de rénovation, peintures ou enduits à l’éponge, cirés, décoratifs,

la vitrification des parquets massifs,

les plafonds tendus,

les adhésifs publicitaires ou décoratifs (stickers),

les nettoyages en basse ou haute pression puis mise en peinture des toitures.

etc........................



- Maître d'apprentissage.

- Décorateur international durant 17 ans dans tous les salons du monde.



NOTRE PHILOSOPHIE



La qualité ne se limite pas uniquement à notre coup de pinceau. Elle prend en compte l'intégralité de notre prestation, depuis votre demande de devis gratuit détaillé jusqu'à la livraison du chantier. Pour satisfaire cette philosophie, nous nous engageons à respecter certaines règles qui feront la différence : être ponctuels, discrets, transparents sur la facturation de votre chantier, être intraitables avec la sécurité, et respecter l'environnement. Tout ceci dans le but de mieux vous satisfaire et de respecter nos convictions.



- Nous nous déplaçons dans toute la France et l’Europe selon les désirs des clients.

- Nous travaillons avec des architectes et des particuliers.

- Que vous soyez un particulier ou une entreprise, dans le neuf comme dans l’ancien, nous pouvons intervenir pour tous vos travaux de peinture et de décoration.