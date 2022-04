André JURGENS RIOS

Etudiant en Master (programme grande école) à Montpellier Business School, j'ai opté le cursus en alternance (3 semaine en entreprise / 1 semaine de cours). J'occupe le poste d'apprenti en développement de business au sein de l'équipementier automobile Mecaplast.



5 mots pour me décrire: positif, curieux, réactif, tenace et actif.



Mon envie d'apprentissage et de découverte m'a amené à travailler dans différents secteurs tels que l'hôtellerie, la distribution, l'industrie chimique et l'industrie automobile.



Mes compétences :

Entreprenant et créatif

Gestion des ressources humaines

Marketing internet

Vente directe

Commerce b2b

Prospection commerciale

Prospection internationale

Suivi clientèle

Portugais

Espagnol

Anglais

Suivi client