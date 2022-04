Contrebassiste et compositeur né à Vielsalm (BE) en 1954.

André Klenes a fait ses études musicales à l’Académie Grétry puis au Conservatoire Royal de

Liège. Quoique faisant appel le plus souvent à des instruments traditionnels, les compositions

d’André Klenes ne peuvent être rattachées uniquement au jazz ou à la musique classique. Il

crée un univers que l’on pourrait définir comme une musique de chambre influencée par le

jazz et les musiques populaires du XXe siècle.



Mes compétences :

Production musicale

Concert et studio

Enseignement artistique

Composition musicale