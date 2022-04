Rhonny VENTAT

Etudes concours et Prix

• Diplôme supérieur de saxophone au Conservatoire de Musique de Bruxelles et de Liège

• Cours privés avec Maître François Daneels, Steve Houben, Norbert Nozy,…

• Lauréat de concours nationaux et internationaux tels que:

o Jeunes Talents 83 (Astoria)

o Jeunes Solistes 85 (RTBF)

o Belfius Action Classic

o Concours de l'Union Européenne des radios-télévisions UER (Copenhagen)

o …

• Prix ROGIER 1994 au festival international Jazz à Liège

• Prix Nicolas Dor 1998 (Promotion artistique de la SABAM)

• Professeur de Saxophone à L’institut Supérieur de musique & pédagogie de Namur ( IMEP ) et au Conservatoire de Musique de Verviers.

• Prix Fuga de l'Union des compositeurs Belges : 2013



Expérience

En soliste : Maître Tiborg Varga, André Vandernoot, Eliane Rodriguez, Georges Elie Octors, Georges Dumortier, Enrique Garcia Asensio , L’orchestre Symphonique de la télévision Espagnole, L’orchestre Symphonique de la télévision Danoise, L’orchestre symphonique de la RTBF, L’orchestre Symphonique de la BRT, L’orchestre de chambre de Wallonie, La musique de la Force Aérienne Belge,…



Collaborations : William Sheller, Jacques Pelzer, Roger Hugdson, The Golden Gate Quartet, The three Degrees, Yvan Rebroff, Adamo, Julien Clerc, Gilbert Montagné, Jeff Bodard, The Magics Platters, Francis Lallanne, Christian Morin, Richard Clayderman, Steve Houben Samantha's Brothers, Sergio,Coco Spirit, Tina Arena, David Halliday, Garou, ….





Compositions

Quelques exemples

• Musique du film de David Haremza : " Le soleil se lève à l'est "

• Musique du film de Fabian Charles : " Tout le monde peut se tromper"

• Musique du son et lumière des grottes de Rochefort

• Enregistrement d'un album en duo avec le pianiste Michel Biscéglia.

• Musique du film de Fabian Charles : " Just a Story "

• Musique du Ballet de clôture de l’année Georges Simenon : VISION

• Musique du film de Daniel Bay : « quand le désert avance »

• Musique du film de Daniel Bay : « Terre des tombes »•