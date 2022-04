André KNAPIK

Major dans l'Armée de l'air, j'ai débuté ma carrière sur Mirage 3 R et 3 RD puis F1 CR à Strasbourg et F1 C à Djibouti. A Orléans ce fût l'avion de transport C160 Transall puis Mirage 2000C RDI à Cambrai et pour finir le Rafale aux Émirats Arabes Unis.

Mon parcours professionnel va du simple exécutant au chef de hangar avec un passage en Équipe Technique sur C160 Transall.

Pour finir je suis actuellement chargé de la coordination entre les différentes spécialités intervenant sur avion pour les dépannages, la maintenance et les modifications.

Depuis juillet 2012 j'ai été affecté en tant que chef hangar et cellule planification et coordination technique sur le plus performant des avions de chasse Rafale, basé aux Émirats Arabes Unis.

Depuis le 7 septembre 2015 ma carrière active militaire s'est terminée . Je suis disponible, mais cette fois en tant que civil. Si vous cherchez quelqu'un pour planifier, coordonner et suivre vos chantiers, que ce soit dans le domaine aéronautique ou tout autre je saurai répondre présent.