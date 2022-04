Mustafa SUMBUL

POUR RESUMER...

Manager empathique et rigoureux, initiateur et acteur du changement.

En capacité de gérer, des situations variées et changeantes, tout en restant centré sur le résultat.

Professionnel accompli du commerce de détail.

Réalisation de plusieurs agrandissements, de remodeling, et de pilotage de projets de développement de structures,risk management.



MANAGEMENT

Elaboration et suivi des indicateurs de performances de l’encadrement.

Management par la gestion de projet.

Coaching individuel et coaching d’équipe.

Développement et gestion des potentiels.

(Formation, accompagnement, évaluation)



ANIMATIONS

Gestion des relations sociales (instances représentatives et extérieures)



COMMERCIAL MARKETING

Développement commercial :agrandissement, remodeling, marchés innovants.

Elaboration et validation des différents plans d’action commerciale et marketing.

Management de la Relation Client.

Contrôle du suivi des plans merchandising.

Benchmarking.

Veille concurrentielle.



PROJET D'ENTREPRISE, BUDGET

Définition des axes stratégiques en phase avec la stratégie d’entreprise.

Mise en œuvre des axes stratégiques par l’élaboration d’axes de travail, relayés par les plans d’action magasins.

Pilotage du changement et partage de la vision stratégique.

Analyse et formatage des organisations.



GESTION

Suivi du contrôle de gestion.

Pilotage des résultats de chaque secteurs d'une UB.

Etude de rentabilité et élaboration des business plans.

Cost killing.

Garant du pricing de l'enseigne.



En recherche active dans le secteur de la grande distribution, alimentaire ou non-alimentaire en France comme à l'international.



Directeur sur des supermarchés de 1100m2 à 2800 m2 dans plusieurs régions Françaises capitalisant 11 ans d'expérience dans la grande distribution.

Cette expérience dans le commerce alimentaire au sein du même groupe, m'a permis d'acquérir des compétences clés de l'activité en terme de management, marketing et de gestion relation client.