Charles LE *

Charles LÊ aurait pu devenir globe-eater ou critique gastronomique suite à ses nombreux voyages à travers le monde et son goût pour la haute gastronomie, mais Charles a préféré se concentrer sur sa carrière d'entrepreneur.



Après une quinzaine d’années passées au sein d'éditeurs de logiciels internationaux spécialisés en informatique et dans des cabinets de conseil en organisation, puis une expérience entrepreneuriale avec plusieurs sociétés.



Charles s’est rendu compte d’une réelle problématique pour les consultants souhaitant devenir indépendants mais n’ayant pas la possibilité ou l’envie de créer leur propre structure.



Afin d'apporter un service aux nouveaux entrepreneurs de demain. Si le portage salarial est une solution simple et sécurisée qui permet de se lancer dans l'indépendance sans se soucier des formalités administratives et de se concentrer sur son corps de métier, il est aussi une façon pour tester une nouvelle activité.



