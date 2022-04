André LADIRAY

Jeune Homme de 29 ans disposant du permis B avec véhicule, CACES 1 et 3 obtenu le 3/11/2017, je passe le 5 en Janvier 2018, SST obtenu le 18/10/2017. Actuellement en formation d'un CAP Logisticien / Magasinier jusqu'au 31 Mai 2018. Plusieurs stage à effectuer en entreprise.

Recherche proposition dans le domaine de la logistique pour effectuer mes stages et un poste par la suite si possible. Dynamique, motivé, sérieux avec l'esprit d'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Contrôle-commande

Sauveteur secouriste du travail

Gestion des stocks

Réceptionner les stocks

Expédition

Préparateur de commande