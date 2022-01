Elodie LADIRAY (BOURDAIS)

Depuis 17 ans au service du développement économique local, j'ai accompagné de nombreux porteurs de projet et entreprises (TPE, PME), pour faire grandir leurs idées, projets, du stade de la création au développement puis à la transmission et reprise pour les ancrer sur différents territoires : Oise, Eure, Gironde.



Accompagnement, montage de projet, gestion de projet, financement, animation et promotion économique, ingénierie de projet/ territoriale sont des compétences qui me caractérisent. Je souhaite orienter ma carrière vers la R&D, l'innovation, le développement durable, l'économie sociale et solidaire (ESS), la RSE/RSO.



A la fois facilitatrice et dynamisatrice, je recherche un poste de cheffe de projet en recherche et développement (R&D), innovation en lien avec l'économie circulaire idéalement dans la structuration de filières d'avenir autour du réemploi, de la consommation/approvisionnement responsables, de la gestion des déchets, de l'alimentation durable et de la transition énergétique en privilégiant les circuits courts. L'éventail est large car tous ces sujets m'intéressent!



Passionnée d'upcycling, de DIY y compris dans la perspective du zéro déchet, j'aspire à travailler en coopération sur des projets collaboratifs, porteurs de sens, dans le respect de l'environnement et des Hommes.



Mes compétences :

Développement économique

gestion d'entreprise

aménagement du territoire

tourisme

Communication externe

Communication interne

Analyse des besoins

Analyse financière

Analyse de données

Appels d'offres

Présenter un projet

Gestion de projet

Animation de réunions

Conduite de projet

Concevoir un plan d'actions

Planification

Animation de groupes