Andre LAINARD

COMPETENCES



Affaires Sociales et Médico- Sociales

Santé et Handicap: gestion d'établissements

Développement Economique

Prospective et Aménagement du Territoire



Management - Négociation - Gestion du personnel - Gestion financière



MANDATS ELECTIFS ET RESPONSABILITES INTERCOMMUNALES / ASSOCIATIVES



Maire (1989-2008)

Conseiller Régional des Pays de Loire

Conseiller Général de Maine et Loire



2010 - 2014 Représentant du Conseil de Développement au Pôle Métropolitain Loire Bretagne

2009 - 2014 Membre du Bureau du Conseil de Développement du Pôle Métropolitain Loire Angers

2001 - 2008 Conseiller Général de Maine et Loire, Membre de la Commission Agriculture et des Affaires sociales

1991 - 2001 Conseiller Régional des Pays de Loire et Membre de la Commission Aménagement du Territoire

1989 - 2008 Maire (commune 3000 habitants) et Président du Conseil d’Administration d'un EHPAD (75 lits)

1983 - 1989 Conseiller Municipal



RESPONSABILITES INTERCOMMUNALES



2006 - 2008 Vice Président de l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine (AURA)

2005 - 2008 Vice Président du Pays Loire Angers (3 Communautés de Communes et Angers Loire Métropole) (66 Communes - 300 000 habitants)

2000 - 2008 Président de Communauté de Communes du Loir (13 Communes - 10 000 habitants)

1998 - 2001 1er Vice Président d'un Syndicat Intercommunal d’Eau Potable (SIEAP)

1992 - 2000 1er Vice Président d'un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU à vocation

« Développement Economique »)

1989 - 1998 1er Vice Président d'un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM - 13 communes)



RESPONSABILITES ASSOCIATIVES



1989 - Président Fondateur de l’Association ESCALE -Espoir Cantonal pour l’Emploi (2e Association Intermédiaire de Maine et Loire au service des demandeurs d’emploi)



1984 - Président Fondateur de l’ACCL (Association Communale Culture et Loisirs)



1980 - Président Fondateur de l’ADVL 49 (Association de Développement de la Vallée du Loir - membre du Pôle Touristique international de la Vallée du Loir)



Mes compétences :

Gestion

Immobilier d'entreprise

Commercialisation

Développement économique

Collectivités Territoriales

Communication

Négociation