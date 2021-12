Céline PEUZIAT-MORAND

Coaching, accompagnement individuel à dessein professionnel ou personnel (accompagnement au changement, préparation mentale, communication, gestion des émotions, Estime de soi, Relation corps et esprit).



Titulaire du DESU "Pratique du coaching" de l'Université Paris 8. Mémoire d'étude sur "l'influence de l'estime de soi sur la communication verbale et non verbale".



Animation, auprès d'entreprises ou d'associations, de formations proposées ou à la carte.



Certifiée en PROCESS COM coaching, outil très performant d'analyse de personnalité, de management, de communication et de gestion du stress.



Expertise en communication verbale et non verbale et en analyse de personnalité.



Animation, en collaboration avec des éducateurs sportifs et des professeurs de danse, de formations spécifiques et stages-coachings. L'originalité de ce concept est d'utiliser les activités corporelles pour aborder différentes thématiques comportementales, relationnelles et organisationnelles.



Enseignement des principes et des apports de la Morphopsychologie.





Domaines de Compétences : Coaching et Formation

Communication verbale et non verbale, Prise de parole en public

Analyse de personnalité

Estime de soi et Image de soi, Relation corps et esprit

Management Recrutement Cohésion d'équipe

Accompagnement au changement

Reconversion professionnelle Gestion de projet



Diplômes

DESU "Pratique du Coaching" Université Paris 8

Certification Process Com® Coaching Kahler Communication

Diplôme de Morphopsychologie ESM

TOEIC (830 points) - Easy Learning Formation

DESS "Aménagement du Territoire et Économie du Développement Local" IERSO





Quelques Références

ITAL Auto LimageInn Photographe Le bien-être au quotidien SMIAS Industrie AGC Proman - Vignoble Alain Château VISOTEC

ESSCA- Institut de Cancérologie de l'Ouest - Cabinet MARCE - GRETA de Cholet