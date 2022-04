Andre LAMBERT

SAVOIR-FAIRE





CHEF DE SITE ET DE CHANTIER TCE (Tous Corps d’Etat) : Construction, rénovation et maintenance.

• Chantiers Génie Civil : Construction bâtiments industriels, installation et démarrage des équipements.

• Rénovation et transformation d’un bâtiment administratif en restaurant et bureaux d’entreprise.



FACILITIES MANAGEMENT : Bases vie et bases industrielles. Mer, terre, centres urbains et sites isolés.

• Bâtiments industriels et administratifs, catering TCE (Tous Corps d’Etat) restauration et hébergement.

• Eau, énergie, équipements industriels et appareillages multitechniques, espaces verts, voiries.



SUPERINTENDANT : Maintenance Industrielle, revamping et travaux neufs.

• Technologies de production pétrolière : Electricité, électrotechnique, électromécanique, régulation.

• Extension d’une plate forme et d’un terminal pétrolier. Chemins de câbles et raccordements E&I.

• Stations de captage d’eau potable : Installation, mise en route, raccordement sur réseau adductif.

• Extension et revamping de Stations de Traitement et d’Epuration d’eaux résiduaires urbaines.

• HVAC (climatisation) en environnement extrême : régions désertiques et équatoriales.



PREVENTION DES RISQUES : Garant de la sécurité des chantiers, sensibilisation des équipes aux règles HSE.



LOGISTIQUE : Réception et inventaire des containeurs. Commandes. Préparation des ressources chantiers.



INGENIEUR SERVICE CLIENT : Support et Assistance en Biotechnologie.

• Contrats SAV dans l’exigence du domaine médical. Interventions en prise directe avec le client.

• Gestion autonome d’un parc d’appareillages d’analyses biologiques, laboratoires et hôpitaux.





Mes compétences :

Electricité

Support technique

Maintenance Industrielle

Travaux neufs

Service Client

SAV