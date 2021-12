Marie-Anne KUCERA*

Bonjour à tous



Je suis Marie-Anne ;je suis infirmière en retraite.



A l'approche de ma retraite je me suis demandée ce que je vais bien pouvoir faire le jour où je serais en retraite.



Comme j'étais passionnée par internet j'ai fait des recherches pour trouver une activité qui me conviendrait étant donné que j'étais infirmière,fille de médecins.Je voulais donc trouvé une activité qui serait dans le domaine de la santé.

Pour développer nos différentes entreprises il nous faut des outils de travail.Il nous faut un blog,un auto-repondeur,des vidéo e-mails,des pages de capture,une salle de conférence et un générateur de traffic.Combien dépensez vous mensuellement pour avoir tous ses outils ?Certainement plus de 25$ .

Moi je vous propose une solution sérieuse qui vous fera faire des économies car vous avez tous sur la

même plateforme;Si cela vous intéresse d'en savoir plus contactez moi

Si l'argent n'était pas un problème quel projet aimeriez vous réaliser?

Si vous pouviez faire vos courses gratuitement, seriez-vous intéressés?

Si vous pouviez alimenter votre compte en banque en faisant votre plein, seriez-vous intéressés?

Si vous pouviez monter un plan retraite en 2 ans, seriez-vous intéressés ?

Pensez à cette phrase : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Pour avoir plus d'informations contactez moi

Mail eaupure1944@gmail.com

Très cordialement

MARIE ANNE

SKYPE KUMAROMA



Mes compétences :

Blogger

Santé

Développement personnel

Trilingue