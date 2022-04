André LAMERANT

Auteur Photographe Nature & Paysage.

http://alamerant.photoshelter.com/



Président de l'association Photographes pour la Vie http://www.photographespourlavie.com



Participe au Collectif de Photographe Regard Croisé

https://www.facebook.com/pages/Regard-Crois%C3%A9-Andr%C3%A9-Lamerant-Jo%C3%ABlle-Verbrugge-Auteurs-photographes/295325020574068



Contribue aux agences Naturimages http://www.naturimages.com/ et Le Journal du Sport http://www.lejournaldusport.fr/ ainsi qu'à Photographes du Monde http://www.photographesdumonde.com/stage-photo-pays-basque



De l'électronique au pre-press, en passant par l'audio visuel et en occupant une fonction commerciale, mon expérience m'a permis d'acquérir une palette de compétences très large centrée sur le contenu graphique et son industrialisation.



Familier des technologies numériques et de leurs convergences, j'appréhende tout autant le volet logiciel que matériel de la chaîne graphique.



Participation au Nikon Pro Tour 2009, Nikon Capture NX2 et Adobe Lightroom Masterclass.



Compétences Acquises



Photo - Intégration de traitement d’images HDR et Tone Mapping à la chaîne graphique RAW Nikon Capture NX et Photoshop Lightroom. Veille technologique et évaluation de nouvelles versions en bêta test: Photoshop, Photoshop Lightroom, HDRsoft Photomatix. Post processing photo Noise Ninja, NoiseWare et PTLens.



Références:

Andre Lamerant Photography: http://alamerant.visualsociety.com/

Photoshelter: http://alamerant.photoshelter.com



PAO - Déploiement et formation des équipes de production aux principaux outils numériques utilisés en pre-press packaging et décor : Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark Xpress, Artwork Systems ArtPro. Veille technologique et évaluation des nouvelles versions en bêta test, Photoshop CS3, Photoshop Lightroom.



CFAO - Evaluation et choix des solutions de coloriage et mapping, déploiement et intégration de Mautom Natassya, liaison dynamique avec la GPAO AS400, conception et mise en œuvre de la liaison avec les stations externes ( New York et Charlotte, NC).

Epreuves Intégration et calibration d’épreuves couleur Du Pont Cromalin digital et analogique, imprimantes grande largeur Epson, CTF sur Barco MegaSetter et logiciel Arabesque avec passerelle Postscript.



Web - Réalisation des catalogues de collection de dessins ameublement et vestimentaires sous formes de CD autonomes et de pages web en technologie Flash Actionscript et liaison xml générée depuis les données AS400, liaison DAO, gestion et développement des sites Sublistatic.com et SubliGravure.com



Systèmes - Installation et intégration de stations graphiques Mac OS 9 et OS X, MS Windows 2000 et XP, gestion de serveur de fichier Windows 2000 et 2003 Server, mise en place de stockage NAS Snap Appliance, étude et mise en place de politique d’archivage basée sur Legato Networker. Prescription et négociation d’achats auprès des prestataires.





Formations



2008 Intégration Adobe Photoshop Lightroom, Photos en procédé HDR et Nikon Capture NX.

2006-2007 Béta Testeur Adobe Photoshop Lightroom.

2003 MS Access.

2002 Adobe InDesign, Macromedia Flash.

2001 Orkis Ajaris, gestion documentaire.

1998 Artwork Systems ArtPro.

1996 Adobe Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, Barco DTL.

1985 Anglais commerce international.

1980 Stages Sci-Tex, Israël et Hell, Allemagne.



1975 Stages Sci-Tex, Israël, mise au point des procédures d’utilisation.

1975 Stages internes Sublistatic, photogravure et impression hélio.

1973 DUT Electronique, IUT de LILLE.

1970 Baccalauréat F2 Electronique, ESP Ozanam, Lille.



Langues : Anglais lu, écrit, parlé couramment.



Mes compétences :

Adobe Flash