André LAROSE

Avec plus de 25 ans dans le domaine des technologies de l'information, mes vingt dernières années ont été consacrées à l'automatisation des processus d'affaires et la gestion de contenus d'entreprise.



J'ai oeuvré à tire de consultant, et d'architecte ainsi qu'à des niveaux stratégiques de développement des affaires et de direction générale.



Ordiplan et Techtra, ont remporté plus de 15 prix nationaux et internationaux au cours des années, plus récemment les Microsoft Impact Award pour un projet d'intelligence d'affaires



Mes compétences :

Automatisation

Gestion de contenus

Gestion de documents

Intelligence d'affaires

Microsoft Sharepoint