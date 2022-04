Andre LAVIOLETTE

Développement - pilotage de projets

• Montage de projets

• Maîtriser l’articulation entre la conception du projet stratégique et sa traduction dans l’action opérationnelle.

• Développement Marketing/Commercial

• Appréhender les sept tendances qui ont un impact sur le marketing à moyen terme.

• Savoir où générer des leviers de croissance durablement rentables.

• Choisir et déployer les meilleures solutions de commercialisation.

• Créer les conditions de la réussite sur le terrain.

• Optimiser la rentabilité des ventes et la productivité de sa force de vente.

• Motiver durablement les RH.

• Investir sur les hommes et développer leurs compétences.

En Formation & Coaching

• Management RH

• Coaching individualisé

• Stratégie Marketing, Négociation, vente

• Management de projets

• Développement d’entreprise



Mes compétences :

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

MANAGEMENT PROJET

GESTION CENTRE DE PROFITS

MANAGEMENT

STRATÉGIE MARKETING