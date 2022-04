Photographe Canadien, André LeBlanc reçu le titre de « Maître photographe » en juin 1989.

Il enseigne la photographie dans divers établissements supérieurs, ainsi qu’à l’American Center, à Paris. Directeur de la conception photo au sein du Carré Bleu. Chef d’entreprise pour la photographie d’architecture et industrielle A travaillé pour ADSA, HDM, COGEDIM, L’hôtel du département des Hautes Seine, divers bijouteries …

Photographe de plateau dans le monde du spectacle.

Il part ensuite pour un long séjour au Canada en reportage .

De retour à Paris, il consacre une partie de son temps à instruire de nombreux photographes - Création d’un collectif de 7 photographes « OUVERTURE » spécialisé dans la réalisation de photos artistiques

- Lauréat au Prix du jury Noir et Blanc ILFORD en 1986

 André LeBlanc a réalisé de nombreuses expositions : à MONTPELLIER, dans les magasins FNAC …(«Photographie Enfermée»), au Centre GEORGES-POMPIDOU («Photographies de Plateau»), au Grand Palais («le Mouvement»), à ARLES, et dernièrement , 2 de ces photographies artistiques ont été mises en vente à Paris pour la reconstruction d’Haïti (Haïti Action Artistes.) exposition et enchères quelques photos de la série ("reflets du monde…") à l'Hotel des ventes Richelieu-Drouot à Paris au mois de décembre 2012



Mes compétences :

After Effects CS6

Montage vidéo

Adobe Lightroom

Production photographique

Photographie

Retouche photo

Adobe Photoshop CS6

Effets spéciaux