Andre LEBLANC

André LEBLANC Dirige 2 unités Spécialisées sur des prestations de services a forte valeur ajoutée pour les entreprises



EFFIMAN executive :" L'efficacité Managériale". la Formation Managériale "sur mesure" et l'accompagnement executif de dirigeants et comité de direction . 3 Spécialités d' intervention::Management des affaires , management des Equipes ,Management des Projets et Pilotage) opérationnel) Expertise sur : Diganostic de dispositif commercial ,la réalisation de Plan d' actions Commerciales ( PAC) la mise en place de CRM simple et opérationnel ( GRC)

Specialiste sur le secteur des PGC ( Produits de grande consommation en circuit GSA,GSB,GSS, CHD ,Catering)



EFFICR€ANCES: "L' efficacité de la relation financière client". Le Conseil en Credit-Management et cash Management. Specialisé sur le pilotage du Poste Client. : Objectifs : Accélerer la rentrer de cash, Consolider la tresorerie ,raccourcir le DSO securiser les delais de réglement.Diagnostic flash du poste client et de la chaine de facturation, Mise a jour et réactualisation des CGV et documents officiels, Base de renseignement commercial,partenaire assurance credit,Externalisation des relances avec une unité spécialisée :EFFIRELANCE , Relance précontentieuses avec accréditation CGIP ( Centre de gestion des impayés) recouvrement amiable et judiciaire .le Groupe EFFICREANCES est présent en Bretagne, Pays de Loire , Auvergne , Limousin, Centre.





