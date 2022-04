Andre LEMIEUX

Bonjour,



Je me présente comme un candidat professionnel et compétent pour bien représenter votre entreprise.

Avec plus de 28 ans d'expérience, je suis une personne enthousiaste qui comprend l'importance d'un excellent service à clientèle, pour l'écoute, l'analyse et la résolution de problèmes.

Depuis 2 an, je suis à mon compte, pour mon entreprise, en effectuant des contrats d’entretien, d’installation et de réparation de divers systèmes électronique et informatique.

Ayant un tempérament calme et rassurant, je sais me positionner pour acquérir la confiance des clients.

Facile d'accès et disponible autant pour le personnel que les clients, j'adore partager mes connaissances pour du support technique ou pour du rehaussement corporatif.



Étant une personne sérieuse et responsable, je possède des qualités de bon communicateur, d’adaptation à toutes sortes d’évènements pour améliorer et/ou résoudre une situation problématique.





Bien à vous, et au plaisir de se rencontrer,



André Lemieux



Mes compétences :

Electrotechnique

Expertise technique

Service client

Electronique

Informatique