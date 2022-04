André LIPOVSKY

De formation expert comptable, j'ai travaillé au sein de deux cabinets d'audit, Reydel Blanchot puis Deloitte.



En 2002, je prends un poste de secrétaire général dans la filiale française du Groupe Gonvarri puis rejoints un an plus tard le Groupe Célio en qualité de directeur comptable.



En 2006, je rejoints les équipes du Groupe Keyrus en qualité de directeur financier adjoint et participe activement à la restructuration juridique et fiscale du Groupe et mets en place des procédures de reporting.



Je rejoints le family office du Groupe Célio.



Je rejoints dans l'urgence le Groupe Keyrus pour prendre le poste de Directeur financier suite à la tragique disparition du Directeur financier.





En 2011, je réoriente ma carrière et me spécialisant dans des missions à forte valeur ajoutée et suis actuellement en poste dans un family office.