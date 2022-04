André-Louis GUIDROUX

La réalisation d’un contrat E-P-C est un réseau complexe de sous-contrats avec des Subcontractors tous corps d’état. Au sein d'une Direction projet je gère en pleine autonomie l’ensemble des dossiers depuis le BE jusqu’à la réception probatoire de l’ouvrage. Principal contact d'un ou plusieurs projets je suis en charge de la bonne exécution administrative, juridique et financière d’un contrat E.P.C.



Tout le long de la réalisation du projet, apporter un appui essentiel au Project Manager sur l’exécution des travaux par les Subcontractors et l’aquisition des équipements industriels par contrat achats avec les fournisseurs



DOSSIER DE RECLAMATION (CLAIM MANAGER E.P.C)

Le litige né de l'exécution d'un Contrat marché de travaux E-P-C opposant des participants à l'exécution de ces travaux affiche, parfois, l’obligation d’un arbitrage. Des litiges, très souvent, sur des travaux non prévus au contrat ou des modifications de travaux, surgissent entre les Parties contractuelles.

Des dossiers de réclamation basés sur le principe du contradictoire sont établis. Si aucun accord amiable, n’a pas été trouvé entre les Parties la possibilité de recourir à un arbitrage juridictionnel est souvent nécessaire pour faire valoir au caractère juridique.



 Brevet Professionnel Mécanique Générale – Lycée LIVET à Nantes

 Capacité en gestion d'entreprises – (équivalence DESS) Université de Caen – UER

Enseignement et Recherche - 3ème cycle IAE

 CESI – Ingénieur Management Industriel – Centre Etudes Supérieures Industrielles – Aix-en-Provence.





PRESTATIONS PROFESSIONNELLES

Mars 211 à Août 2011 (en prestations) (Projet débuté en février 2008) Valeur initiale du contrat 320 millions €

Contract Manager – Projet Tramway de Constantine ALGERIE

Client : INGEROP – Maîtrise d’œuvre en appui au Maître d’Ouvrage Entreprise du Métro d’Alger

La conception et la construction de cette première ligne de tramway sur Constantine est un véritable challenge vu les conditions géotechniques et géographiques du tracé. Au total une 1ère tranche de 8,75 km avec 11 statios et 27 voitures. Le planning du projet est passé de T0+27 à TO+47. D’où u suivi des travaux précotionneux et un regard vigilant ininterrompu. Mis en place des moyens contractuels pour valider les sous-traitants – les matériels de travaux parfois inadaptés et le progress des zones impliquées.





Novembre 2008 – Février 2011 (Projet débuté en février 2007) Valeur initiale du contrat 150 millions €

Contract Manager – Dossiers Claim – Projet MEDGAZ

Client : Groupement d’Entreprises UTE (Technidas Réunidas / SPIE CAPG - bureaux sur Madrid)

Le tronçon offshore du gazoduc MEDGAZ relie l’Algérie à l’Espagne par la pose d’un gazoduc long de 200 km dans les eaux profondes à 2 160 m de profondeur. Ce gazoduc sous-marin, d’une capacité de 8 milliards de m3 de gaz par an. Ce gazoduc relie Beni Saf (côte algérienne) à Almeria (côte espagnole) et est alimenté depuis le Centre national de dispatching gaz de Hassi R’mel. Le coût total de 900 millions d’euros, intègre les deux stations de compression (Béni Saf Algérie et Alméria Espagne dont les travaux ont été confiés à notre groupement UTE - 162 dossiers claims traités soit 48 millions € - Acceptés et payés 29 millions €.



