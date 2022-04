Andre-Louis GUIDROUX

De formation supérieure, Sciences Economiques en gestion d’entreprise puis Ingénieur généraliste, ce sont plusieurs décennies d’expérience en qualité d’ingénieur contract & Claims sur des projets d’infrastructure de grande envergure en France et à l’étranger – Marché Public (Article 316 Loi 2016) et Marché Privé EPC.

Mes interventions se sont réalisées suivant deux schémas directeurs, à savoir :

 Durant tout le cycle d’un projet, de la phase d’opportunité à la réception de bonne fin d’exécution des prestations,

 En fonction des besoins du Client et à la demande, pour compenser une insuffisance ou/et une absence en ressource humaine permettant au Client non seulement la continuité de l’exécution de son projet mais aussi d’atteindre ses objectifs et un niveau de performances optimisées.