Andre MAHAUT

Vous souhaitez vous implanter en France ?

Vous souhaitez développer votre activité et générer de meilleurs profits?

En France comme à l’Export ?



Je vous propose la richesse de mon expérience, mon adaptation à différents Secteurs; Marchés; Clientèles; Produits.



La mobilité, la disponibilité et les langues (Anglais Courant et quelques autres citées ci-dessous) m'ont permis de travailler en Ventes ou en Achats avec des groupes de France, Europe, US, Chine et Maghreb.



Vous trouverez ci-dessous quelques uns des acquis qui peuvent être mis en oeuvre pour la réussite de nos objectifs communs:

(Ce qui est ci dessous n'est pas exhaustif, nous pourrons le développer l'approfondir ensemble)



MANAGEMENT

Création Gestion et Développement de filiale d'un groupe étranger en France

Organisation direction d'équipes commerciales et administratives

Organisation et Méthodes de travail

Interface avec les sociétés mères

Réorganisations Logistiques et Informatiques

Animation de réseaux tiers



COMMERCIAL

France et Export

Coordination Européenne

Négociation en centrales d'achat (GSB GSA LISA Négoce)...

Négociation en milieu industriel

Réorganisation de réseau commerciaux



MARKETING

MDD et Marques propres

Création de gammes et produits

Actions, Salons...



ACHATS



LOGISTIQUE



PLUS

Formation des équipes interne et externes

Enseignement et Conférences

Représentation en et de l'association interprofessionnelle



Mes compétences :

Bricolage

Industrie

Commerciale

Automobile

Grande Distribution

Direction Générale

Direction commerciale

Développement commercial