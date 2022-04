Andre Majors AKOA

Le Cabaret du film est une organisation à but non lucratif, basée à Yaoundé qui contribue à promouvoir l'industrie et métiers du cinéma africain.

Initié et présenté par l'Association Culture Spectacle, le Cabaret du film devient une organisation à part en 2018. Ses activités s'exercent essentiellement dans le domaine du cinéma, de la littérature, de la mode. Son principal événement est le salon de l'industrie du cinéma qui porte son nom"Cabaret du film" et sert de vitrine à la jeune génération de réalisateurs et producteurs africains de tous bords. Il est annuel et a lieu principalement à Edea au Cameroun, mais pourrait être organisé dans un autre pays africain sous la demande de l'un de ses membres.

En deux ans d'existence, le Cabaret DU FILM à déjà présenté une trentaine de films pendant et hors festival. Ce qui permet de faire connaître la nouvelle génération de jeunes réalisateurs. Le Cabaret du film s'est donné pour objectifs et mandat de promouvoir l'industrie africaine du cinéma, le renforcement des capacités des actants du cinéma et de l'industrie de la mode, la formation, et la promotion du cinéma africain fait par les africains et pour les africains. Devenir un lieu de rencontres de la diversité culturelle africaine, promouvoir une nouvelle de coopération, de partenariat et coproduction Sud-Sud.

Sa programmation:

- un salon expo

- une compétition internationale

- des prix

- des hommages

- des ateliers de formation

- des conférences et animations diverses

Il se tient chaque année et pendant le mois d'avril