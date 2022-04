André MAMAN

Extrait de mon CV:

Chef de projets et Consultant ERP (pendant plus de 15 ans)chez un éditeur de progiciels ERP et en Sociétés de conseils en Systèmes d’Information)

• Direction de projets (en entreprise et consultant

externe) multidisciplinaires et multidépartements

(CRM, ERP, CAO, SGBDR, etc…)

• Maîtrise de plusieurs ERP (dont MBS NAVISION, SAP Business One et LINE 500 de SAGE)

• Spécialiste du Manufacturing (= Gestion de Production)

• Connaissance d’autres ERP : ADONIX, BANN, MFG-PRO, PMIcs, etc…

• Management des projets (Stocks, Chaîne logistique, Ventes, Production, liens avec la Finance, re-engineering si nécessaire).

• Etude d’organisation

• Etude et mise en œuvre de plans directeurs informatiques

• Conseils en choix de solutions informatiques : CRM, ERP, CAO, SGBDR, etc…

• Adaptation de l’organisation à l’utilisation des progiciels

• Formation des utilisateurs

• Développements d’applications spécifiques avec divers progiciels : SQL, Access, Crystal Report, etc…

• Mise en œuvre des progiciels : Stocks, Achats, Ventes, Production, liens avec la Finance

• Spécialisation en progiciels du Bâtiment destinés aux PME



Mes compétences :

CAO

Chef de projet

Conseil

Conseil en organisation

ERP

Gestion de production

manufacturing

Organisation

Organisation d'entreprise

Production