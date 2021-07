Philippe FRAJBERG

Architecte / Directeur IT (36 ans d'exp., 22 comme Consultant) en :



- Architecture : du Datacenter aux Process. Métiers,

- Audit Risques

- Audits budgétaires (-20 à -30 %) : unique en France.



J'effectue avec énergie, détermination et efficacité, des missions :



- d'audits transverses & stratégiques,

- d'architecture technique : refontes totales de SI,

- de management de transition : fusions de SI.



"Nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour perséverer"

Guillaume d'Orange



Mes spécialités :



- Audits (risques, réduction budgétaire...)

- Schémas Directeurs (IT, Sécurité...)

- Stockage, Archivage, DRP, Continuité et Haute Dispo.

- Virtualisation : serveurs et SANs

- Consolidations de sites, rationalisation de parcs, déménagement de datacenters, externalisation ou ré-internalisation, encadrement et coaching (PNL), best practices, ratios et coûts.

- Partenariats : repoussant les limites de l'Etat de l'Art



Mes (+ de 40) réf. :

- Société Générale : CMDB de l'infra. Stockage et revue générale

- AGIRC-ARRCO : Schéma Directeur et audit déploiements

- IBM : Arch. Tech. Schneider Elec.

- Min. Fin. Suisse : ROI Mainframe migré sur Exadata

- Walt Disney : Paiements / Cloud

- ELS : Dir. Projet Cloud international

- France Télévisions : Audit Risques et Schéma Dir. du SI des JTs

- Klesia : Fusion de 2 Caisses de Retraite en 10 mois

- ONP : Décisionnel Paye des 5,5 millions de fonctionnaires français

- Safran/SNPE : Audit IT de la fusion Héraklès

- Orange : Audit budgétaire, 2,6 Milliards d'€ d'économies sur 10 ans, 20% du budget IT annuel, en 11 j.

- ErDF : Revue du Compteur Intelligent

- Gaz de France : étude Big Data, SI des TMAs

- Total : Modélisation IT

- Trois Suisses : refonte globale du SI, downsizing sur Linux et virtualisation totale

- Galeries Lafayette & BHV : Fusion & externalisation chez IBM

- CACEIS avec CSC : Externalisation, DRP, Consolidation et Re-création du SI au Luxembourg

- Ernst & Young EMEA: Audit SI, DRP, Virtualisation et Consolidation Europe à Paris (+11,5 % / seul budget français)

- Décathlon : Audit Stockage pour DRP intercontinental à coût zéro

- Saint Gobain avec Cap : DRP

- Eurofactor (CA) avec IBM : migration du SI complet sur Unix avec DRP

- ARCELOR-Mittal avec ATOS : Audit international du SI complet, DRP, Virtualisation, Consolidation internationale avec Plan d'économie budgétaire (à coût - 30 %)

- METRO : Audit de DRP à coût zéro

- IXIS-CIB : Audit Stockage, Appel d'offres (7 M€ en 3 semaines)

- AREVA avec Euriware : Audit Stockage

- AXA-IB : Archivage (Projet, Budget 1 M€, Appel d'offres, le tout en 2 mois)

- Bouygues Telecom : Urbanisation, Audit Stockage

- Europcar : Ré-Internalisation complète du SI en Allemagne, Budgets, Appels d'offres, Audit filiales...

- France Telecom : Audit transverse, Carto. dynamique, Consolidation datacenters (26 % d'économies sur l'IT)



- Pour le constructeur EMC (6 missions en //) :

. CA-Indosuez : Tout nouveau parc SAN en 3 mois

. Thalès Communication : fusion des SANs & NAS sur SAN

. Thalès Avionics : NAS décentralisé

. Orange : Nouveau stockage du Billing

. Mutualité Agricole : New SAN

. Banque de France : New SAN

. FT/Wanadoo : Réorganisation du stockage

. Dassault : Stockage des plans et industrialisation

. PSA : Réorganisation et mise aux normes du SAN à chaud (jeu de taquin)

. Airbus : Changement complet du stockage, Industrialisation et DRP

. UNEDIC : DRP, Nouveau SAN & Industrialisation

. FT : Audit du Billing & DRP

. Total-Explo. : Avant-vente / Architecture SAN

. Renault : Industrialisation Stockage



- CDC : Audit Qualité et Sécurité

- Cegetel (pour EDS) : Externalisation, Manager (110 p.)

- UNEDIC : Dir. An 2000 (Audit)

- PSA Finance : An 2000 18 pays

- Procter & Gamble : Forecast Marketing

- Elf-Sanofi : Carto. IT croisée Métiers

- AXA : Arch.Tech., Budgets/Sécurité SI, Formation, GED, Archivage, Modélisation de Rentabilité

- ATOS : Concep. middlewares, Sécurité, Formation , IM, CM



philippe.frajberg@wanadoo.fr



Mes compétences :

PRA

Conseil

Virtualisation

Stockage

Appels d'offres

Sécurité

Réduction de coût

Archivage