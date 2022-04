Catherine GUILMIN

Solide expérience de dirigeant dans le secteur des Entreprises de Service du Numérique (E.S.N)

Plus de 20 ans d’expérience commerciale Grands Comptes, la moitié en management opérationnel



" La grandeur d'un métier est, peut-être, avant tout, d'unir des hommes " Antoine de Saint Exupéry.



- Bonne expertise en management d'équipes commerciales et/ou techniques en environnement B to B, ainsi qu'en gestion de centres de profit.

- Savoir-faire en Business Development et maîtrise de la vente stratégique, en particulier dans les domaines du service et de la commercialisation de solutions à forte valeur ajoutée.

- Succès démontré sur les cycles de ventes complexes.

- Esprit entrepreneurial, culture du résultat, dans le respect de mes valeurs, sont des caractéristiques qui me décrivent bien.



* COMPÉTENCES FONCTIONNELLES *

- Management (plus de 15 ans) : commerciaux, consultants et ingénieurs.

- Commercial : prospection, développement commercial et account management.

- Marketing : opérationnel et stratégique, gestion des relations partenaires.

- R.H : recrutement, suivi de carrières, gestion de plans de charge.



* COMPÉTENCES SECTORIELLES *

- Grands comptes, ETI et PME

- Industrie et Utilities : énergie, télécoms, transport, BTP, industrie lourde,...

- Tertiaire : Banques, assurances, media, sociétés de services aux entreprises,...

- Administrations : ministères, collectivités locales, fédérations et syndicats professionnels.



Mes compétences :

P&L management

Management d'équipes

IT services

SIRH

Outsourcing

Conseil

Sales manager

Partnerships

Business development

Directeur commercial

Manager commercial

Global Account Manager

Key Account Manager

Account Manager

Recrutement

Chasse de tête

Coaching professionnel