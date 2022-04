Florence GUILMIN

Après une expérience enrichissante en compagnie aérienne et plus particulièrement dans le domaine du Voyage d'Affaires, je me suis intéressée à la Formation Professionnelle un élément moteur dans mon parcours professionnel.

Au sein de DEMOS, mon rôle transverse exige organisation, rigueur et autonomie.



Rattachée à la Direction Marketing & Commercial & Digital

.Assistanat des directeurs et des managers d'équipe

.Suivi des tableaux de bord de la Direction Commerciale dans son ensemble

.Organisation de la communication auprès des équipes commerciales Paris et Régions



-Rôle actif de coordination entre les différents services au sein du groupe

.Suivi et renouvellement des contrats cadres et partenariats clients

.Respect des process internes à l'entreprise

.Intervenante lors des réunions d'équipes commerciales



Mes compétences :

Assistante de direction

Appels d'offres

Coordination de projet

Voyages d'affaire

Base de données

Marketing stratégique

Assistante commerciale

Cognos 8

KDS

CRM/ Bases de données

Commercial

Coordination

International

Reporting

Chargée de Voyages