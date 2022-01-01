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Andre Marie BIBOUM

DOUALA

En résumé

AGE DE 47 ANS , JE SUIS PARFAITEMENT BILINGUE ( FRANCAIS - ANGLAIS ) . DIPLOME DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE EN COMPTABILITE ET GESTION , ET AVEC 14 ANS D'EXPERIENCE EN OPERATIONS BANCAIRES JE CROIS APPORTER UNE PLUS VALUE A TOUTE STRUCTURE QUI A DES AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT OU D'EXPANSION DE SON RESEAU. ETANT DONNE QUE JE REGORGE EGALEMENT D'UN POTENTIEL INTERESSANT ME PERMETTANT D'APPORTER UN APPUI IMPRESSIONNANT SUR L'ELABORATION DES STRATEGIES MARKETING ET QUALITE ET L'IMPLIMENTATION D'UNE POLITIQUE DE REDUCTION MAXIMALE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.

Entreprises

  • CITIBANK CAMEROON - CADRE DE BANQUE

    1999 - maintenant CAISSE :
    ELABORATION DES PROCEDURE DE TRAITEMENT DES OPERATIONS DE CAISSE ET GUICHETS .FORMATION ET SUPERVISION DES CAISSIERS: MISSION PARFAITEMENT ACCOMPLIE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau