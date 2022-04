Andre Marie BIBOUM

Diplomé de l'Université Catholique d'Afrique Centrale ( Institut catholique de Yaoundé ) en comptabilité et gestion. J'ai été pendant 14 ans (1999 à 2013 ) cadre à la CITIBANK CAMEROUN où tour à tour j'ai été dans les operations de caisse ( chef de caisse), les services generaux ( chef de departement adjoint) , les services clientele et marketing , service de traitements des opérations bancaires , traitement des operations douanières ( chef d'agence citibank guichet unique au port de Douala ) . Bonne présentation physique, aisance dans les échanges communicationnels avec les clients, personne intègre et de moralité irréprochable, dévouée à sa tâche, je suis très organisé dans mon travail et sais accorder de l’importance aux priorités en matière de gestion du temps de travail. Je sais développer l’esprit d’équipe et maintenir un climat de franche collaboration avec mes collègues dans le cadre de la recherche de l’efficacité dans le rendement. « Toujours bien faire pour ne pas refaire », c’est en quelque sorte cela mon slogan pour fournir un service de qualité tant en interne (faire des reporting dans les délais) qu’en externe (fournir des services répondant attentes des clients).



Mes compétences :

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Disability insurance