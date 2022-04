André MASSE

De formation comptable, après une expérience bancaire de 10 ans.

J'ai évolué dans le métier de l'assurance en Compagnie et dans le Courtage.

Après avoir été Inspecteur dans le Groupe Générali et animé une équipe, puis Directeur d'Agence de la Gironde et du Lot et Garonne.

Je me suis installé en tant que Courtier Spécialiste de l'Entreprise, Expert en Protection Sociale.

Approche Be to Be et presciption via l'expert comptable, avocat.

Je suis capable d'analyser, de diagnostiquer la situation, tant en terme de protection sociale du dirigeant, que de ses salariés, et de proposer des solutions d'optimisations.



Mes compétences :

Protection sociale complémentaire

Protection sociale

Assurances collectives

Assurance de personnes

Assurance vie

Assurance santé

Assurance maladie

Assurances

Placement en assurance vie

Placements financiers

Placement immobilier

DEFISCALISATION ET D'OPTIMISATION DE REVENUS