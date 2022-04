Andre MEHU

Pratiquant l'aquarelle en dilettante depuis une vingtaine d'années le déclic s'est produit après un stage effectué en 2009 auprès de l'artiste espagnole

Dolores Bolaños.

Elève du Maître espagnol Josep Martinez Lozano, lui même fondateur du premier musée européen dédiée exclusivement à l'aquarelle, elle a su instiller la

confiance en soi nécessaire pour se laisser aller à jouer avec l'eau et les pigments et franchir ainsi la frontière entre peinture à l'eau et aquarelle.



L'année 2010 est donc celle de mes premières expositions:



2010 Mars: 3 aquarelles sélectionnées au Premier Salon des Artistes Amateurs de Quimperlé.



2010 Juin: 2 aquarelles sélctionnées au Troisième Salon "Nouveaux Talents d'Artistes" à Quéven. Le tableau "Carpes koi et nénuphars" remporte le Prix de la Ville de Quéven.



2010 Juillet : exposition de 6 aquarelles à la vingt-et-unième édition du Salon "ArtGâvr" à Gâvres. L'ensemble est récompensé par le Premier Prix de Peinture.



2011 Mars: 2 aquarelles retenues au Salon 2011 de la Société Lorientaise des Beaux-Arts



2011 Mai-Juin: 2 aquarelles retenues au 16è Salon Régional de l'Aquarelle de Montgermont (Rennes).L'aquarelle "Monopoli" reçoit le Prix de la Société des Aquarellistes de Bretagne.



2011 Juillet-Août: Présent aux Salon Annuel de Gâvres "ArtGâvr" et Salon Annuel de la Ria à Plouhinec (56)



2011 Novembre: Présent au Salon Annuel de l'Aquarelle de Riantec.



2012 Février: Présent au Salon Annuel de la Société Lorientaise des Beaux-Arts, les aquarelles présentées "Cefalù" et "Troverne, Guidel" reçoivent le Prix Sennelier.



2012 Avril: Participation au Salon Annuel de Peinture de Briec.



2012 Mai: Quatre aquarelles retenues pour le Salon Biennal «Petits formats,Grands talents» organisé par la Société Lorientaise des Beaux-Arts.



Invité à exposer deux aquarelles au Salon Annuel Régional de l' Aquarelle de Montgermont.



2012 Juin: Participation au concours annuel de peinture de la ville de Larmor Plage dont le thème était cette année «Le bout du chemin » . L’aquarelle «Epaves à Lanriot, le bout du chemin» reçoit le Premier Prix de la catégorie Aquarelle.



2012 Juillet-Août: Participation au Salon Annuel « ArtGâvr » et au Salon de la Ria de Plouhinec.



Invité au Salon Annuel de peinture de Larmor Plage.



Sélectionné aux « Arabesques » exposition de peinture en extérieur à Saint Savinien sur Charente



Collaborations:



2009-2010: cartes et calandrier pour la Croix Rouge Française



2010 : Participation au test en double aveugle proposé par la société SENNELIER en vue de la réalisation de ses dernières formules d'aquarelle mises sur le marché en 2012



2011 Juin: Illustration de la page artistique du n° 256 du "Courrier de la Nature" publicationde la Société Nationale de Protection de la Nature.



2011 Juillet: Article consacré à la couleur et aux carpes koi dans la revue "Pratique des

Arts".



2012 Juin: Nouvelle collaboration avec la revue Pratique des Arts sur le thème du bouquet de fleurs dans le n°104



A venir : première collaboration avec la revue Plaisir de peindre sur le thème du bouquet fleurs.



Mes compétences :

Peinture

Painter

Dessin