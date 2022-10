Claude LAURENT (LAURENT)

Https://www.instagram.com/claude0laurent/ - http://claudelaurent.com



Née à Caracas au Venezuela- de mère américaine et de père français-

Depuis l'âge de 16 ans,Claude a exposé dans des musées, galeries, participe à des expositions publiques et privées en France et en Europe, USA.Claude a par ailleurs, entretenu des relations privilégiées avec des artistes de renom comme Man Ray, Salvador Dali et Sonia Delaunay.

Elle réalise de très nombreuses peintures murales, dans toutes sortes de lieux (hôpitaux, restaurants, villas, magasins)

En 1989, Claude quitte la France pour s'installer aux États-Unis, où elle va y séjourner pendant quinze ans, à Mill Valley, près de San Francisco.

Elle participe à de très nombreuses expositions individuelles et collectives à travers les USA et donations pour différentes causes, et participe également à l'organisation de nombreuses manifestations artistiques,

pour une soixantaine d'artistes.

En 1995, elle effectue un tour du monde (notamment en Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Chine, Nouvelle-Zélande......) afin de m'imprégner des différentes cultures et particularités artistiques propres à chacun des pays dans lesquels elle séjourne.

Formation 1974-1979 : Beaux-Arts (section peinture), lauréate Cum Laude

1979-1981 : Licence dArts Plastiques, Université de Paris, St. Charles.

Écrit sur la peinture sur bois

Enseignement artistique et expériences professionnelles

1979-1982 : Professeur au Lycée Montaigne (Paris)

1980-1989 : Professeur au centre culturel de Meudon,

Professeur à l'ADAC (Paris)

1999-2000 : Professeur au collège de Marin

2001-2002 : Professeur au centre culturel de Mill Valley

2002-2004 : Décoratrice d'intérieur.

Depuis 1979, je réalise des murs peints en différents lieux, extérieur et intérieur.

2004-2022 : depuis mon retour en France, j'expose, je continue ma recherche dans mon atelier à Dourdan, tout en enseignant de temps en temps dans différent lieux dans ma région-



Autres activités professionnelles :

Réalisation de murs peints, fresques en écoles, hôpitaux, particuliers, extérieur, intérieur etc.

Commissaire d'expositions : organisation et création d'expositions.

Décoration d'intérieur, réalisation de travaux-

Création de décors en restaurations, hôtels, maisons privées, panneaux muraux sur mesure....

Plus de 150 expositions à travers le monde notamment en Allemagne, U.S.A, Israël, Liban, Irlande.

Si nous devions trouver un thème dans les oeuvres de Claude LAURENT qui lui est cher, c'est bien celui de l'universalisme.

La combinaison de l'art primitif avec les scènes de la vie moderne, rend encore plus forte la singularité de ces personnages. Elle ne raconte pas une histoire, mais plutôt une infinité d'histoires possibles. On pourra retrouver dans chacune de ses toiles une certaine communion entre les êtres dans laquelle se dégage une agréable quiétude.



"Au début du chemin, il y a un amalgame de formes, de lignes, et de couleurs essentiellement primaires, en

quête d'elle-même et des autres au travers des formes et des couleurs un dépouillement total pour saisir une part infime de cette réalité humaine si profonde et si fuyante.

Il y a au-delà de ses formes simples, un au-delà du réel, profondément humaines, un mode complexe et parfois étrange, où courent de vivantes couleurs qui s'alternent, se coupent où se dédoublent.

Les « couleurs de la vie » resteront pour Claude LAURENT l'effluence de son univers féérique.

J'utilise dans tous mes travaux, les couleurs de base des différentes races en symbole ! Noir, Rouge, Jaune et Blanc, puis la couleur du ciel et de la nature, que j'associe, le mélange des deux, donne un bleu vert, étonnant !"