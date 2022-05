Soirées caritatives régulières à Lyon...

Demandez vos invitations par mail : ladies.worldwide@laposte.net, et venez nous rencontrer en direct !

lieu de l'évènement : à confirmer sur demande au mail ci-dessus, mais cela se passe à LYON.

Les LADIES : ass Loi 1901 qui défend les femmes et enfants victimes de violences psychologiques et physiques.

ENTREE GRATUITE - UNIQUEMENT sur INVITATION à l'entrée !

RAPPEL : les Ladies Worldwide sont organisées en un réseau de femmes actives qui défendent les droits des femmes et des enfants maltraités. Nous organisons des évènements festifs ou conférences, pour présenter de manière plus concrête la cause que nous défendons. Merci de soutenir cette belle cause en participant à nos soirées...



******************************************************



Sandrine PORCHER - lauréate du TROPHEE de FEMMES EN ACTION - catégorie " engagement sociétal " MERCI...

J'ai aussi reçu les Palmes du BENEVOLAT par la Fondation du BENEVOLAT, pour mes 30 années aux côtés des victimes de violences psychologiques et physiques ( femmes et enfants ) ! MERCI...



Notre book 4 " tendresse mère-enfants " est sorti... Il est vendu en faveur de l'enfance et des femmes maltraités... Il coûte 20 euros + 5 euros de frais de port.

Merci de penser à eux. Tous les bénéfices sont reversés directement aux familles, je m'y engage.

renseignements à : ladies.worldwide@laposte.net

Vous nous connaissez déjà , alors merci d'envoyer votre règlement à : les LADIES - BP12 - 69682 CHASSIEU cedex

et en retour je vous expédie personnellmt ce book photos somptueux.

( + de 200 photos )



Amitiés

Sandrine Porcher - Présidente des LADIES WORLDWIDE ( association de femmes entrepreneuses )



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Enfin l'INCESTE dans le Code Pénal, il était temps !

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100112.asp #P1085_245798

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Une petite fille défavorisée qui va à l'école aujourd'hui, c'est une femme libre demain... un de nos combats...Array



mes hubs coup de coeur :

°°° Non assistance à enfant en danger

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002llih0nuhlwmm

°°° Marche mondiale pour la Paix et la non violence

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00223wqeblgiwscl



Venez nous rejoindre sur nos hubs suivants :



* NET RESSOURCES HUMAINES - FORMATIONS - ORGANISMES COLLECTEURS - En partenariat avec le réseau ~NBC~ NETWORK BUSINESS CENTER...

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0021wolgqhpfcxwt



* Les violences psychologiques : l'ATELIER EUROPEEN, l'AVIP, SEMAFORCE

collectif organisateur de notre colloque du 27 juin

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00211uj960767w8g



* FEMMES et HOMMES du troisième Millénaire !

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00227anj2e2xvr9p

* les LADIES - L WIN - Ladies Worldwide International Network

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0021pdu6syzq3lrw

* NET CAP PME ( si vous êtes dirigeant(e)s )

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00218gs4xl49rqhl

" NOUVEAU SOUFFLE " Développement Durable sous toutes ses formes "

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0026043wbujyyx5

* HQE, habitat passif, énergie positive, un grand défi pour l'Avenir !

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00211mkt9grep4lq

* Développer la performance des PME & TPE

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=00215474avvert6z

* FORUM BUSINESS INTERNATIONAL

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002uzves8wm0vdi

* LAGOON - Ladies And Gentlemen Original Open Network

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0027gselqkq1l3p

* ASSOCIATIONS & OEUVRES CARITATIVES



Mes compétences :

Business

Dirigeant

International

PME