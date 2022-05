Sandrine PORCHER

Enseignante dans le premier degré, puis enseignante spécialisée dans les aides à dominante rééducative en RASED pendant 7 années, j'ai travaillé avec des enfants rencontrant des difficultés de comportement.

J'aidais les parents et les enseignants à comprendre ce qui se joue à travers le comportement de l'enfant et à trouver des solutions leur permettant de dépasser ces difficultés.

Aujourd'hui, ne pouvant plus exercer ce métier avec toutes mes convictions au sein de l'Education Nationale, je travaille en indépendante et propose des conférences, des formations d'adultes, des groupes de parole ou d'approfondissement de la pratique professionnelle et du coaching individuel, basés sur la relation à l'enfant.

Formée à l'approche systémique (modèle interactionnel de Palo-Alto), je propose également un accompagnement en thérapie brève. Et depuis novembre 2015, j'ai rejoint le réseau international Familylab, crée par Jesper Juul (thérapeute familial danois) avec l'objectif de faire connaître son approche en Touraine et plus largement en France.



Mes compétences :

Coaching

Enfant

Formation

Groupe de parole

Analyse des pratiques