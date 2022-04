André MERTZ

Ingénieur de l'agriculture et dde l'envirronnement , mes différents postes m'ont permis de découvrir l'ingénierie publique dans le domaine de l'électrification rurale et de l'assainisement. J'ai aussi occupé pendant 3 ans de septembre 2009 à septembre 2012 le poste de responsable de l'unité nature à le DDT de la Marne. Je suis actuellement en charge du dossier de l'assanissement des collectivités de moins de 2000 EH, de celui de la publicité extérieure, et de la conformités des installations de déchets inertes. J'ai aussi en charge l'organisation de la commision des sites et paysages.