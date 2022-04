André MICHELIS

Ingénieur pilote essayeur, expert prestation dynamique route et mise au point liaison au sol automobile



Freelance en mise au point liaison au sol automobile, tourisme et compétition.



Expert prestation de direction et mise au point véhicules chez JTEKT Europe Technical Center (équipementier 1er rang, directions assistées automobile).



Développement, essais et mise au point de lois de commande des directions assistées électriques.



Expérience de 2 ans en management hiérarchique, chef de service d une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes.



Système d acquisition de données châssis/pilotage, développement, vente et exploitation



Pilote de Rallye en Championnat de France et d Europe des Rallyes



Supercoupe Igol Suzuki Yokohama 2011



email : michelis.andre@gmail.com



Mes compétences :

Management d'équipe

Management transversal

Mise au point Liaison Au Sol véhicule

Intégration systèmes embarqués

Analyse des données embarquées

Essais dynamiques véhicule

Intégration

Management

Ingénierie

Automobile