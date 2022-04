André MOLIA

*************************************************

**. . . EN PERIODE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

**. . . RESTEZ CONNECTES

**. . . Dès la rentrée de septembre, je vous proposerai

**. . . de réaliser vos installations électriques. Que ce soit,

**. . . les installations neuves ou en rénovation, la mise

**. . . aux normes et en conformité, ou encore la réalisation

**. . . du diagnostic électrique obligatoire pour pouvoir

**. . . vendre un bien immobilier

**. . . N'hésitez pas à me contacter dès maintenant !

N'hésitez pas à me demander notre Guide Mieux-être Express gratuit au format pdf : "J'APPRENDS A ETRE MOINS STRESSE". Je vous l'enverrai par courriel.



Les problématiques suivantes vous interpellent : STRESS, TRAC, TROUBLES DU SOMMEIL, ANXIETE, RISQUES, ACCIDENTS, INEFFICACITE, ABSENTEISME



TPE, PME ou grande entreprise, trouvons ensemble, rapidement, la forme et le contenu qui correspondront le mieux à vos besoins en mettant en oeuvre des solutions adaptées, concrètes, rapides et très efficaces.



Sur mon siteArray vous trouverez une présentation de chacune de mes prestations sous la forme de fiches détaillant les objectifs, le contenu, le public concerné mais aussi la mise en oeuvre et le tarif.



- Que votre besoin concerne le stress, le trac et la prise de parole en public, le sommeil et la vigilance, la créativité, la convivialité, la relaxation ou une autre problématique.

- Que vous recherchiez une intervention ponctuelle ou sur la durée.

- Que ce soit sous la forme d'une conférence, d'un séminaire, d'un atelier pratique ou d'une pause relaxation

- Que ce soit en intra-entreprise, en colloque ou en salon



Je vous propose des interventions clés en mains et je suis à votre écoute pour un intervention qui correspondra au mieux à vos besoins et moyens du moment.



Pensez également à appel à mes services pour des moments plus conviviaux, voire festifs tels qu'événementiels, colloques, séminaires, conférences, inaugurations, anniversaires, intégration de nouveaux collaborateurs, communication interne d'entreprises, animations commerciales ou salons



J'interviens en toute autonomie avec mon propre matériel professionnel, et je me déplace facilement dans toute la France. Chaque prestation peut être effectuée par un intervenant/consultant seul ou par une équipe de plusieurs intervenants.



Alors n'attendez pas et n'hésitez surtout pas à me contacter très simplement par viadeo, par courriel ou par téléphone. Une demande d'information ou de devis ne vous engagent à rien, si ce n'est à faire le premier pas nécessaire pour que nous organisions ensemble mes interventions, au mieux de vos besoins et de vos intérêts. Je peux aussi me déplacer sur votre lieu de travail pour un entretien au cours duquel je vous présenterai mes services et pourrai vous proposer une démonstration de mes pratiques.



VIROFLAY (78220) près de Versailles

TORSAC (16410) près d'Angoulême

- Mobile : 06.67.86.62.07

molia@wanadoo.fr

Mes compétences :

Gestion du stress

Développement personnel

Sophrologie