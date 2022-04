Andre MOLIMARD

Je souhaite réveiller mon projet touristique et culturel durable l'Alleu. 2015 sera l'année de l'hermione, frégate de la Liberté, réplique de celle, après la Victoire, avec laquelle Lafayette partit aider à libérer les états unis d'Amérique. L'association de préfiguration d'une fondation est plutôt nécessaire à " Alleu, pour une Terre de Liberté et de Paix, en vue du Bonheur Universel ". C'est la première étape...

Avec une formation initiale de base en management qualité, je me suis développé de nouveaux axes de compétences en matière de sécurité, environnement, puis enfin le développement durable.

Je suis aussi intervenu en tant que consultant form'acteur dans le domaine du développement durable. J'appartiens à ce segment d'individus entreprenants qui prédit (et démontre !) depuis longtemps une possibilité de développement avec croissance à deux chiffres qui puisse être complétement durable...

Ce n'est pas encore à la mode actuellement, mais ça vient, rassurez vous, ce n'est que du bon sens !

En 2012, pour illustrer cette perspective, plusieurs entreprises américaines de réalisation de pièces plastique ont démontré que par l'utilisation d'électricité à base de gaz de schiste à 0.08 USD le kW, les produits réalisés étaient moins chers que ceux provenant du Mexique ou de Chine. Qu'en serait il avec un kW marémoteur éolien offshore " non sur vendu et non surfacturé ", donc à un coût de 0.01 euro le kW. Que dira la génération suivante de cet immobilisme ?



Mes compétences :

Plans d'expérience

AMDEC

Analyse de la valeur

Procédures Collectives et Judiciaires

Maîtrise statistique des procédés

Management

Procédures de sauvegarde