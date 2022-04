André MONDAT

Je suis actuellement un fonctionnaire retraité. Ceci me permet de proposer à qui veut mes services de magnétiseur. La philosophie de l'accompagnement que je propose est basée sur le fait que, même si nous pouvons avoir tout compris et tout expliqué avec notre intellect, il faut aussi ne pas oublier que nous avons un corps. Et lui, nous ne pouvons pas le tromper, il enregistre tout ce qui concerne notre vie, autant les événements qui nous ont touché que les émotions qu'ils ont suscité. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, il s'agit d'enlever le poids qui nous reste et nous empêche d'être libre. Nous sommes sur terre pour être libres et heureux.

Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont montré que la force de vie est la plus puissante et que c'est toujours elle qui gagne.