Karine MONDAT

Bonjour, infirmière depuis 1995, je suis en recherche personnelle sur les relations humaines.Je pratique cette approche dans mon activité professionnelle d’infirmière depuis 1995. Formée à l'éducation thérapeutique,je place les objectifs et attentes du patient comme base de ma prise en charge.



Un DEUG de psychologie(U. Nantes) ainsi qu’un certificat d’acupuncture (IMTC, Le Pontet) me permettent d’entrer en contact avec les diverses dimensions de l’être humain.Je m'enrichis par l’étude et la pratique du Shiatsu depuis 2005. (Certifiée praticienne Shiatsu par la FFST :P7828).



Je souhaite partager mon expérience et permettre à d'autres d'entrer en relation avec la richesse du toucher.

J'anime des ateliers autour du Shiatsu, du toucher, du souffle et du bien-être. Formatrice au toucher dans le soin à destination du personnel soignant intra ou extra hospitalier.



Nouveau depuis septembre 2011, le cabinet place canclaux, où je délivre des séances individuelles de Shiatsu.