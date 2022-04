Florence GALLES

Au coeur de la zone industrielle du Havre, dans une usine chimique (raffinerie du nickel) classée SEVESO seuil haut, je fais partie du service sécurité industrielle-environnement-santé.

Débutante en tant qu’« Assistante du responsable Qualité Environnement » j’ai évolué à « Animatrice de système de Management » ce qui me permet, aujourd’hui, d’avoir une vision étendue et globale du déploiement de la politique HSE sur le site. Grâce à ma rigueur, et mon dynamisme, j’ai pu mener à bien mes missions telles que la rédaction de divers documents pour répondre aux exigences normatives et les échanges avec les intervenants sur le terrain ce qui m’a particulièrement intéressée. A présent, ma curiosité me pousse à m’investir sur un autre site afin d’apporter mon expertise avec persévérance au travers de l’animation pour faire évoluer les comportements liés à la sécurité et à l’environnement. Je saurai m’adapter rapidement aux exigences de votre entreprise afin d'être moteur dans son évolution et son succès.



N'hésitez pas à me contacter pour des informations ou encore me proposer un projet professionnel

florencegalles@gmail.com



Mes compétences :

chimie

ISO 14001

QHSE

Waste water

Waste Management

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

RAMS > Risk Assessment

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint