André MUKOKO

Chef de Projet chez UTi Group



Actuellement en mission chez GIE AFER (Assurance vie)

Service Etudes et Développement - Direction Informatique (depuis juin 2010)



Missions :

Analyse, développements, documentation des spécifications

Rédaction des jeux de test

Maintenance évolutive et corrective

Assistance utilisateurs

Analyse de la base et extractions de données : QRY SQL

Interfaces AS400/WEB



Mes compétences :

As400

BPCS

COBOL

ERP

RPG